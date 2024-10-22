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20% иркутян планируют потратить тринадцатую зарплату на отпуск

В этом году каждый второй иркутянин (53%) ожидает получить премию по результатам года. Данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

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Больше всего надеются на «тринадцатую» зарплату иркутяне до 34 лет (66%). Число сотрудников, которые рассчитывают на премирование, растет с увеличением уровня доходов: среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей таких 47%, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц, уже 57%.

Чаще всего иркутяне планируют использовать годовую премию на отпуска и путешествия (20%). 15% рассчитывают закрыть накопившиеся долги или платежи по кредитам. Каждый десятый опрошенный собирается инвестировать или пополнить вклад в банке.

9% будут тратить премию на семейные нужды, 8% – на подарки, по 7% – на себя и текущие потребности. 6% планируют купить мебель или сделать ремонт в квартире. 5% будут оплачивать обучение (свое или ребенка). 2% собираются купить девайсы и гаджеты, еще 2% потратят премиальные на медицинские услуги (стоматологию, обследования и проч.). По 1% иркутян собираются купить бытовую технику или отремонтировать машину.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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