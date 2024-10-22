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Иркутск вошел пятерку регионов по количеству пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь

Иркутск занял четвертое место по количеству пользователей на платформе NUUM, обогнав Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, и уступив Москве, Санкт-Петербургу и Казани. Только за сентябрь число уникальных пользователей NUUM из Иркутска выросло на 56%, достигнув почти 42 тысяч. Ранее 4 место принадлежало Санкт-Петербургу.

Наибольшей популярностью в публикации среди жителей Приангарья пользуются такие категории контента, как: «Игры» – 31%, «Политика» – 9% и «Фитнес и здоровье» – 7%.

«Иркутск выделяется активностью и творческим подходом как среди авторов, так и среди зрителей. Мы с удовольствием наблюдаем, как местные блогеры развивают свои способности и добиваются успехов на нашей платформе», — отметила генеральный директор NUUM Наталья Братчикова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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