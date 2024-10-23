Бизнес на двоих: 7 простых, но важных правил

Бытует мнение, что вести бизнес с близкими родственниками невозможно. История Александра и Людмилы Чуприных доказывает обратное. Главное – следовать нескольким простым, но важным правилам, говорят супруги: «Именно на этих правилах созданы две компании, которые развиваются уже на протяжении 15 лет, ежегодно прирастая на 30%». На III Женском форуме основатели «Первой мужской клиники» и «Первой женской клиники» поделились секретами своего успешного семейного бизнеса.

Женский форум'24 в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Правило №1. Уважать партнера

Первое и самое крепкое чувство, на котором строится любой бизнес и партнерство, – это взаимное уважение. «Когда мы с Людмилой познакомились, нам было по 35 лет, – рассказал Александр. – Людмила была уже известна как бизнесмен с большим опытом. Я же был доктором, кандидатом наук. С первых минут знакомства у меня к Людмиле возникло большое чувство уважения – как к человеку, как к женщине. В нашем понимании уважение стоит выше, чем любовь. Любовь приходит и уходит, а уважение – это самый крепкий фундамент».

Правило №2. Слушать и слышать

Очень важно не доказывать друг другу, кто главнее, не тянуть одеяло на себя, а слушать и слышать своего партнера. «Что бы ни случилось на работе, в семье, дома, мы садимся за стол переговоров и договариваемся, – поделилась Людмила. – Если возникают какие-то проблемы, мы не самоутверждаемся за счет другого, не стараемся быть выше. У нас распределены роли и задачи, но нет деления на мужское / женское».

Женский форум'24 в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Правило №3. Дополнять и усиливать

Александр и Людмила Чуприны считают, что это – неотъемлемая часть их подхода. «Когда мы работаем вместе, каждый из нас вносит свой вклад, дополняя и усиливая другого», – отметила Людмила. Такое сотрудничество позволяет не только достигать лучших результатов, но и создавать синергию, которая способствует общему росту и развитию.

Правило №4. Иметь разные компетенции

Супруги Чуприны сильны в разных сферах. Людмила – финансовый директор, экономист, Александр отвечает за медицинские технологии. «Имея разные компетенции, мы создаем успешное партнерство», – говорят они. Это позволяет эффективно распределять задачи, минимизировать риски, достигать высоких результатов. Разнообразие компетенций укрепляет команду и способствует долгосрочному успеху бизнеса.

Женский форум'24 в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Правило №5. Учиться и развиваться вместе

Часто, когда бизнес создается двумя партнерами, один из них начинает активно развиваться, учиться, продвигать продукт, разрабатывать стратегии, в то время как второй партнер остается в стороне. «Ждет ли такую компанию большое и светлое будущее? Конечно, нет! – считает Людмила. – Часто такая ситуация становится причиной распада бизнесов, созданных в партнерстве. Поэтому мы растем, учимся, развиваемся вместе. Мы всегда в одном информационном поле, в одном пространстве».

Правило №6. Быть в ресурсе

Руководитель компании всегда должен быть в ресурсе. Ему необходимо поддерживать высокий уровень энергии, быть эмоционально устойчивым и обладать необходимыми навыками для эффективного управления командой. «Для того, чтобы быть в ресурсе, нужно высыпаться, заниматься спортом, сексом и уделять время семье, – убежден Александр. – И самое главное – все четыре «С»: сон, спорт, секс, семья – должны быть регулярными».

Женский форум'24 в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

Правило №7. Вдохновлять команду

Один в поле не воин – любой бизнес требует профессиональной, сильной, вдохновленной команды. «Если у владельца нет энергии, то его компания никогда не достигнет высоких результатов, – отметила Людмила. – Владелец бизнеса должен быть позитивен и заряжен, чтобы суметь вдохновить свою команду на работу, на достижение целей».

Юлия Жилкина

Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»