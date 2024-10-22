Подведены итоги акции волонтерского экологического проекта «360» в Темной пади

71 волонтер Эн+ и жителей Иркутска занимались благоустройством территории тропы «Тёмная Падь — Старая Ангасолка»: собрали и смонтировали 5 пикниковых групп, установили 4 информационные таблички, закрепили большой стенд с картой тропы, подготовили брус для монтажа настилов.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Совокупные итоги акций волонтерского экологического проекта «‎360» с 18 мая по 19 октября 2024 года

3 158 корпоративных волонтеров Эн+ и жителей 13 городов за 19 экологических акций собрали 164 747,4 кг мусора, очистив территорию 39 локаций в 142,69 гектаров / 199,85 футбольных поля.

Детали по мусору: 8 157 мешков мусора (81 472,7 кг), 77 276,2 кг крупногабаритного мусора и 5 998,5 кг вторсырья. Также волонтеры сдали в переработку и утилизацию 32 662 крышечки и 122,8 кг батареек. Весь мусор был вывезен на 174 мусоровозах, общей грузоподъемностью в 535 тонн.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Помимо уборок мусора, волонтеры занимались благоустройством туристического маршрута «‎Темная падь ― Старая Ангасолка» на территории Прибайкальского национального парка: участники экологических акций убрали 100 кубометров валежной ветровальной древесины, собрали и смонтировали 5 пикниковых групп, установили 4 информационные таблички, закрепили стенд с картой тропы и подготовили брус для монтажа настилов.

В 2024 году впервые была реализована активность «Сам себе «360» — это возможность для корпоративных волонтеров Эн+, которые уже принимали участие в экологических акциях проекта, стать организатором собственной уборки. В рамках активности было организовано 4 экологические акции (по одной в Железногорске-Илимском и Усолье-Сибирском, 2 в Дивногорске), в которых приняли участие 232 волонтера.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В рамках реализации волонтерского экологического проекта «‎360» компания Эн+ поддержала экологическую акцию «#скажи_мусору_нет» благотворительного фонда «‎Подари планете жизнь». Акция прошла с 1 по 4 августа в селе Онгурен (31 волонтер собрал 84 мешка мусора (2 680 кг) и 840 кг вторсырья, а всего волонтеры собрали 3 520 кг мусора и очистили территорию в 500 м2).

Кроме уборок мусора и благоустройства территорий, волонтеры устанавливали таблички с призывом сохранять чистоту, принимали участие в экоактивностях и интерактивно-развлекательных программах.

Для студентов Иркутского энергетического колледжа был проведен экологический квест, а для СОШ №12 поселка Шаманка Шелеховского района прошла экопросветительская программа.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

К реализации проекта также присоединились 11 муниципальных образований, включающих 48 муниципалитетов на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. Они самостоятельно провели 64 экологические акции на берегах Байкала, рек, впадающих в озеро и реки Березовка (п. Березовка, Березовский район, Красноярский край). В уборках приняли участие 2 058 человек. Они собрали 2 128 мешков мусора (21 280 кг).

Всего в рамках реализации волонтерского экологического проекта «‎360» с 18 мая по 19 октября 2024 года прошли 83 экологические акции. В них приняли участие 5 216 корпоративных волонтеров компании Эн+ и жителей 13 городов, а также жители 48 муниципалитетов, расположенных на территории Иркутской области, Республики Бурятия и Красноярского края. Всего участники экологических собрали 186 027,4 кг мусора.