Уникальный пробоотборщик запустила Эн+ на угольном разрезе на Мугунском участке Тулунугля

Уникальный автомобильный кран-манипулятор для отбора проб угля начал свою работу на Мугунском участке Тулунугля. Его сделали на Уральском заводе спецтехники в единственном экземпляре по заказу предприятия. Машина задействована в пункте погрузки добытого топлива и используется для забора проб со штабелей на глубине до пяти метров. В отличие от уже имеющихся на предприятии стационарных пробоотборщиков она может подъехать на любую точку промплощадки.

– В связи со сменой технологии у нас встал вопрос, как проводить забор проб из штабелей на пункте погрузки. Нужна была техника, которая сама доберётся до необходимого участка. Поскольку готовых вариантов для наших условий не существует, решили пойти по пути разработки специального устройства, взяв за основу принцип работы стационарного пробоотборника и установив его на колесную базу, – рассказывает начальник отдела контроля качества разреза «Тулунуголь» Сергей Чесноков.

Новый пробоотборщик обеспечивает мобильный забор проб в соответствии с нормативными требованиями и методиками. Далее отобранный материал направляется в лабораторию, где специалисты определяют его ключевые качественные характеристики.

– Особенность месторождения на Мугунском разрезе в том, что оно многопластовое. Качество угля в каждой пачке различное. Чтобы выдавать топливо, соответствующее запросу ТЭЦ в части качественных параметров, нам необходимо их контролировать, в том числе с помощью регулярного отбора проб, – поясняет Сергей Чесноков.

Транспортное средство оборудовано кран-манипуляторной установкой со шнековой обсадной трубой и двухкубовым бункером. Устройство способно проводить забор проб из штабеля на глубине до пяти метров, а также поднимать вверх за один подход до 20 килограммов топлива. Вручную такой процесс осуществить невозможно. Управляет техникой оператор, в помощниках – горнорабочий.