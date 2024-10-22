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S7 Airlines увеличивает полетную программу из Иркутска

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Перевозчик анонсировал перелеты в Пхукет, Пекин и Гуанчжоу. Об этом рассказали в пресс-службе S7 Airlines.

Авиакомпания продолжает развивать перевозки из аэропорта Иркутска. В зимнем сезоне запланирована активная полетная программа в Таиланд. S7 Airlines будет осуществлять до 19 вылетов в неделю в Бангкок из Иркутска.

Этой зимой появятся новые рейсы из Иркутска на Пхукет, самый большой остров Таиланда.

Из Иркутска путешественникам доступны перелеты и по другим популярным туристическим направлениям, включая Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Пекин и Гуанчжоу.

Ранее эксперты заявили о том, что турпоток на Байкал вырос за лето на 10%. 54% поездок совершались со стороны Иркутской области. Чаще всего озеро посещали туристы из Забайкалья, Москвы, Московской и Новосибирской областей, Красноярского края и Якутии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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