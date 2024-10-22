1,75 млн новых кредитных карт выдано в сентябре 2024 года

По данным кредиторов Национального бюро кредитных историй (НБКИ), выдача новых кредитных карт упала до минимума в 2024 году. Так, количество выданных новых кредиток в сентябре 2024 года составило 1,75 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 16,3% (в августе 2024 года – 2,09 млн ед.).

При этом объем лимитов по кредитным картам, выданным в сентябре, также сократился по сравнению с августом (на 16,6%) и составил 184,3 млрд руб. (в августе 2024 года – 221,0 млрд руб.).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в сентябре 2024 года было выдано в Москве (132,7 тыс. ед.), Московской области (100,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (70,7 тыс. ед.), Краснодарском крае (65,6 тыс. ед.) и Ростовской области (59,9 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Новосибирской (-19,7%) и Саратовской (-19,5%) областях, а также в Республике Крым (-18,9%), Иркутской области (-18,9%) и Удмуртской Республике (-18,2%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,5% и 16,0% соответственно.

«Выдача новых кредитных карт сокращается четвертый месяц подряд, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается. Поэтому на получение кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%».