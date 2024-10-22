Более 70 заявок поступило на музыкальный конкурс «Джаз на Байкале»

Экспертная комиссия определила музыкантов и коллективы для участия в очном этапе конкурса. Он является частью XIX Международного фестиваля «Джаз на Байкале», который пройдет в Иркутске с 27 по 31 октября.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

«Определены те, кто будет участвовать в конкурсных прослушиваниях и мастер-классах. Лучшие выступят 30 октября в Иркутске и будут награждены», – сказал директор фестиваля Александр Филиппов.

Фестиваль «Джаз на Байкале» стартует 27 октября. Его почетными гостями станут 2 народных артиста России – джазовый музыкант Сергей Жилин и Игорь Бутман. Они выступят 31 октября.

Прослушивания участников музыкального конкурса и мастер-классы будут идти 28 и 29 октября.

30 октября на сцену выйдет звезда российского джаза Алина Ростоцкая.

Выступят 5 коллективов-победителей I Всероссийского музыкального фестиваля-форума «Ангара-Джаз», который прошел в июле в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы».