Правительство выделило 446,9 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

На субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека» из резервного фонда кабмина дополнительно направлено 446,9 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Из выделенной суммы 142 млрд рублей будет направлено на субсидирование «Семейной ипотеки».

«Это даст возможность сохранить льготную ипотечную программу со ставкой в размере 6% для граждан, имеющих детей», – говорится в документе.

Еще 35,1 млрд рублей предусмотрены для обеспечения реализации «Дальневосточной и арктической ипотеки» по льготной 2% ставке.

Кроме того, около 269,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».