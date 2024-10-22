Экономисты назвали восемь типов «спящих городов»

В Институте экономики роста им. П. А. Столыпина выделили восемь типов малых городов в России. Общими проблемами для них эксперты назвали деградацию инженерной инфраструктуры, отток молодого населения и недостаток социальных услуг. Улучшить ситуацию предлагается за счет «управляемого уплотнения пространства», а также поддержки инициатив бизнеса, говорится в докладе, на который ссылается РБК.

«Ценность малых городов как географического каркаса страны была поднята еще в советское время, но впоследствии на долгое время была фактически забыта. Сейчас мы видим, что внимание к этой теме возвращается (например, к 2030 году должны быть разработаны 200 мастер-планов по развитию городов, в том числе малых). Мы предлагаем типологизировать малые города и уже на основе этого определять, что делать с каждым из типов», — сказал исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Институт перечислил типы малых городов, их главные проблемы и возможные направления для их решения. В список вошли:

1. Города развитой промышленности/энергетики (примеры: Коряжма в Архангельской области, Кадуй в Вологодской области, Костомукша в Карелии). В числе проблем — недостаток современного жилья, качество здравоохранения, загрязнение окружающей среды. Предлагается улучшить предложение жилья, развить формат длительной аренды, развить корпоративную медицину, продумать решения по экологической безопасности.

2. Города транспорта и логистики (Обь, Приморск в Ленинградской области, Боготол в Красноярском крае, железнодорожный узел Зима в Иркутской области). Во многом схожи с городами промышленности, для них актуальны те же рекомендации.

3. Туристические центры (Светлогорск и Зеленоградск в Калининградской области, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, Кириллов в Вологодской области). Туризм в малых городах приносит маленький доход, но создает нагрузку на инфраструктуру, также проблемой являются нелегальные объекты размещения и частая застройка. Предлагается локализовать турпоток в определенных зонах, создать места размещения при условии регламентации застройки, локализовать сервисы взаимодействия с туристами.

4. Города общегосударственных функций (Мирный в Архангельской области, Балтийск в Калининградской области, Североморск в Мурманской области, Железногорск в Красноярском крае). В таких городах недостаточно развито МСП. Развивать его предлагают в том числе за счет организации занятости жен военных. Также можно сформировать банк земельных участков и помещений для коммерческого использования, создать территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

5. Города-спутники (Кудрово в Ленинградской области, Гурьевск в Калининградской области, Кола в Мурманской области, Краснообск в Новосибирской области, Сосновоборск в Красноярском крае). Проблемы — сверхвысокая плотность населения и активное строительство жилья, нагрузка на транспортную систему, ограниченная налоговая база. Предлагается ограничивать этажность и плотность застройки, резервировать землю для объектов социнфраструктуры, сферы услуг и улично-дорожной сети, организовать межмуниципальное сотрудничество центров и спутников.

6. Межмуниципальные центры (Котлас в Архангельской области, Великий Устюг в Вологодской области, Куйбышев в Новосибирской области, Тара в Омской области, Канск в Красноярском крае). Во избежание оттока кадров из числа выпускников средних и высших учебных заведений рекомендуется наладить сотрудничество с работодателями соседних муниципалитетов, также территории могут послужить для локализации новых инвестпроектов.

7. Города смешанной специализации (Светлый в Калининградской области, Ухта в Коми, Апатиты в Мурманской области, Грязовец в Вологодской области). Имеют пространственную, социальную и экономическую разобщенность. Предлагается развивать общественные пространства, формировать сектор бизнес-услуг и малых предприятий.

8. «Спящие» города отличают недостаточная экономическая база и высокая доля пожилого населения. Эксперты считают, что в них возможно развитие малого бизнеса при условии мер поддержки, в том числе налоговых льгот. Также важно обеспечить доступность здравоохранения.

В числе общих проблем малых городов институт называет деградацию и дороговизну содержания инфраструктуры, а также «хронически дефицитные» муниципальные бюджеты. В числе актуальных для всех предложений — газификация, налаживание информационных и транспортных связей.

Хотя успешных примеров «пробуждения» таких городов немного (авторы, в частности, упоминают Плес, ставший туристическим центром), в них возможно развитие малого бизнеса при условии соответствующих мер поддержки.

«На федеральном уровне это могут быть налоговые льготы, причем для «спящих» городов, не обладающих явными преимуществами, налоговое обременение могло бы быть сведено к минимуму. На местном уровне важен институциональный фактор: упрощение взаимодействия с государством, возможность быстрого решения необходимых формальностей, в идеале в онлайн-режиме», — говорится в докладе.