РСХБ представил экосистему Свое на втором форуме сельской молодежи

Иркутский филиал Россельхозбанка (РСХБ) принял участие во втором Форуме сельской молодежи, проходившем в течение двух дней на базе регионального Дома молодежи. В форуме участвовали более 100 человек. Это молодые специалисты из разных сфер деятельности: студенты, сотрудники учреждений культуры, молодые предприниматели, работники фермерских и личных подсобных хозяйств.

Цель мероприятия – популяризация сельского труда, создание условий для повышения социально-экономической активности молодежи, а также формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса. Организатором форума выступило министерство по молодежной политике Иркутской области. Программа форума состояла из трех блоков: интерактивного, проектного и образовательного.

В интерактивном блоке участники форума посетили местное производство - сыроварню «Милаша», а также военно-патриотический парк «Патриот». В проектном блоке каждый участник смог разработать свой туристический маршрут способный раскрыть красоту и достопримечательности сельской местности региона. В образовательном блоке молодые люди смогли узнать о возможностях сельской молодежи как в нашем регионе, так и в стране в целом, посетив различные лекции. Акцент в них был сделан на развитие бренда территории, социальному проектированию, развитию своего бизнеса.

Директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова была приглашена на мероприятие в качестве спикера.

Она рассказала участникам о цифровой экосистеме Своё, в которую входят крупнейший в стране маркетплейс товаров и услуг для сельхозпроизводителей Своё Фермерство, ведущий интернет-магазин фермерской еды Своё Родное, платформа для подбора кадров в АПК «Я в Агро», сервис агротуров Своё За городом и площадки для приобретения недвижимости и обустройства жизни Своё Жильё и Своё Село, а также платформа Всё Своё. Количество активных пользователей экосистемы превысило 3 млн человек.

Особенно участников заинтересовало приложение Своё За городом, нацеленное на популяризацию регионального туризма. Один из участников прямо во время лекции выразил желание зарегистрировать на площадке агротур по личному подсобному хозяйству и рассказал о трудностях продвижения на рынке туристической индустрии.

«Четыре года назад мы с женой оставили работу в городе, купили заброшенный участок в селе Тибельти Слюдянского района, и вместе с четырьмя детьми стали заниматься сельским хозяйством. Завели лошадей, коров, свиней, птиц и пчел, построили домик для туристов и сделали красивый ландшафтный дизайн. Мы готовы проводить экскурсии по ферме, организовывать мастер–классы и дегустации фермерской продукции, знакомить посетителей с жизнью на селе, но мы не знаем, как продвигать себя на рынке. Мы всю жизнь работали в МЧС и достаточными знаниями для работы с туристами не обладаем. Поэтому уверены, что цифровая платформа РСХБ Своё За городом поможет нам стать центром притяжения для туристов Приангарья и других регионов страны», - выразил надежду молодой фермер Вадим Бураков.

Живое общение продолжилось и после лекции. Ребята смогли задать вопросы о развитии инфраструктуры для молодежи, состояния кадровой обеспеченности, поддержки сельской молодежи и другие.

«Приятно наблюдать, что идеи, озвученные на форуме, направлены на улучшение жизни в сельской местности и развитие агросектора. Это подтверждает наши наблюдения о том, что интерес молодежи к сельским территориям растет. Основная задача Россельхозбанка, как опорного банка АПК, поддержать желание молодежи и создать все необходимые условия для комфортной жизни и работы на селе. На это направлены не только цифровые сервисы Своё, но и образовательные проекты для школьников «Агроклассы», стипендиальные программы для студентов аграрных вузов, агротехлагерь «Погружение в АгроТех» и другие проекты, призванные объединить всех, кто хочет учиться, развиваться и строить карьеру в агросекторе», – подытожила Наталья Баркова.