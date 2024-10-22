Свой Банк — участник форума «Финополис-2024»

Свой Банк принял участие во всероссийском форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2024», который состоялся 16-18 октября в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Крупнейшее отечественное событие в области финтеха, организованное Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, собрало более 3 000 участников для обсуждения ключевых трендов и перспектив цифровых технологий.

Свой Банк на «Финополисе» представляла большая делегация, в состав которой вошли председатель Правления АО «Свой Банк», Country Manager IDF Eurasia Ирина Хорошко, директор Департамента риск-менеджмента Ольга Горюкова, директор Департамента развития розничного бизнеса Ксения Полотерова, директор Департамента коммуникаций и связей с общественностью Кирилл Краснюк, технический директор Александр Мезенцев, бизнес-ассистент Юлия Ермолаева.

Среди основных тем форума — развитие цифровых коммерческих и государственных сервисов в интересах граждан, бизнеса и государства, «умные» технологии, применение искусственного интеллекта и открытых API, развитие инновационных технологий и трансформация рынка. Программа Finopolis 2024 состояла из пяти пленарных сессий и более 40 тематических секций, в рамках которых участники могли обменяться идеями и обсудить ключевые вопросы финтеха.

«Finopolis — это уникальная площадка для обсуждения и, не будет громким сказать, формирования цифрового будущего всего финансового сектора. Мы видим, как динамично развивается российский рынок, и как такие технологии, как искусственный интеллект и Open API, становятся неотъемлемой частью стратегий ведущих банков. Для нас было крайне важно обсудить с коллегами не только актуальные тренды, но и конкретные аспекты интеграции цифровых решений. Подобные форумы позволяют брать на вооружение лучшие практики, чтобы затем предлагать нашим клиентам самые передовые продукты и услуги», — отметил Александр Мезенцев, CTO Своего Банка.