Своя Кредитка от Своего Банка вошла в топ-3 кредитных карт

Свой Банк вошел в число лидеров нового рейтинга лучших кредитных карт октября 2024 года. Своя Кредитка от Своего Банка с бесплатным обслуживанием и лимитом до 300 тысяч рублей заняла 3 место среди предложений российских банков.

Октябрьский рейтинг кредитных продуктов составлен экспертами сервиса «Выберу.ру», который входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России. Авторы исследования проанализировали условия кредитных карт в банках, входящих в ТОП 51-100 по размерам кредитных портфелей. Оценка проводилась по таким ключевым показателям, как продолжительность льготного периода и процент кредитования, стоимость обслуживания, условия снятия наличных, наличие кешбэка, а также возможность оформления карты онлайн.

Своя Кредитка предлагает своим пользователям целый ряд преимуществ: бесплатное обслуживание, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах, лимит до 300 тысяч рублей и льготный период 120 дней. Также клиенты Своего Банка получают повышенный кешбэк по 18 категориям и привилегии по программе «Привет, МИР!».