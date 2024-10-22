Ингосстрах Банк повышает ставки по вкладам до 21,2% годовых

С 22 октября 2024 года Ингосстрах Банк увеличивает доходность вкладов. Рост составил от 0,5 до 1,75 процентного пункта на сроках от 3 месяцев до 1 года и коснулся вкладов «Карамель», «Классический», «Комфортный» и некоторых других.

Наибольший доход можно получить по вкладу «Карамель» без пополнения и снятия – 21,2% годовых. Ставка действует при оформлении депозита на 6 месяцев с выплатой процентов в конце срока. Вклад доступен новым клиентам и всем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка.

Максимальная ставка по вкладу «Классический» достигает 20% годовых при оформлении на полгода или год с выплатой процентов в конце срока. Депозит открывается без опций снятия и пополнения.

В линейке депозитов с опциями пополнения и снятия доходность достигла 17,5% годовых по вкладу «Комфортный статус» и 14% годовых по вкладу «Комфортный». Максимальные ставки действуют при размещении средств на 6 месяцев с выплатой процентов в конце срока.

При оформлении подписки «Инго Плюс» можно получить дополнительную выгоду от срочных рублевых вкладов в Ингосстрах Банке: до 1% годовых от суммы вкладов до 2 млн ₽ при покупках по картам банка от 30 000 ₽ в месяц. Дополнительный доход начисляется Ингорублями на бонусный счет программы лояльности.