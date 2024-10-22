Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица»

Продолжается народное голосование за звание «Культурная столица 2026 года». В настоящее время Иркутск вошёл в топ-7, набрав почти 45 тысяч голосов.

Конкурс проходит в несколько этапов. Организатором выступает фонд «Культурная столица» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минцифры России, Минкультуры России. Главная цель – поддержка культурного развития, сохранение самобытности и повышение туристического и экономического потенциала субъектов страны.

На звание «Культурная столица 2026 года» претендовали 26 городов. Уже определены финалисты конкурса. В их число вошли семь муниципалитетов страны – наряду с Иркутском это агломерация городов Зарайск и Коломна, Владимир, Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.

В ходе второго очного этапа они представят публичные презентации, по итогам которых эксперты дадут свою оценку. 12 декабря будут объявлены победители.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, победа в таком конкурсе даст возможность громко заявить о нашем городе на федеральном уровне.

– Она откроет новые возможности – дополнительные инвестиции, привлечение партнеров, развитие туризма. В конечном итоге от этого выиграют все горожане. Сегодня нам следует объединить усилия, активизироваться и отдать свои голоса за Иркутск, – подчеркнула мэр.

Поддержать Иркутск можно на портале «Госуслуги». Итоги будут подведены в Москве до конца текущего года.