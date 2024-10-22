Предприниматели Иркутска смогут получить возмещение части арендной платы для торговых киосков

Администрация Иркутска утвердила новую меру поддержки для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нестационарных торговых объектах, сообщает пресс-служба мэрии. Теперь они смогут вернуть за каждого сотрудника 10 % от размера арендной платы по действующим договорам на размещение НТО за 2024 год.

– Эта инициатива обсуждалась на Совете по предпринимательству при мэре Иркутска. Нам важно поддержать арендаторов нестационарных торговых объектов, которые соблюдают трудовое законодательство и создают условия для официальной занятости населения. Считаем, что данная мера будет востребована среди предпринимателей, учитывая, что с 2025 года увеличится стоимость квадратного метра под размещение НТО, – отметила заместитель мэра – председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Татьяна Макарычева.

Прием заявок начнется в январе 2025-го.

В мэрии уточнили, что перерасчет предоставляется за каждого официально трудоустроенного наемного работника, но не более двух сотрудников для киосков, остановочно-торговых комплексов, павильонов площадью менее 50 кв. м (включительно) – до 20 % от общего размера арендной платы и не более четырех сотрудников для павильонов площадью более 50 кв. м – до 40 % от общего размера арендной платы.