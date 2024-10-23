Сбер ожидает повышения ставки до 21%

Банк России будет действовать более решительно, на октябрьском заседании ЦБ может повысить ключевую ставку с 19% до 21%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков SberCIB Investment Research.

Аналитики SberCIB Investment Research считают, что 25 октября Банк России повысит ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 21%.

Среди причин эксперты назвали рост планов расходов Минфина на этот год, более высокие тепы потребительских цен, значительный рост инфляционных ожиданий в октябре. Так, потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4%. Выросли и инфляционные ожидания производителей. При этом темпы роста кредитования, несмотря на рост ключевой ставки, замедляются незначительно. По данным Банка России, прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил 2%, у физических лиц – 1,1%.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ЦБ продолжит поднимать ставку до 21% в этом году, а ее постепенное снижение начнется во втором полугодии 2025 года. При этом отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро.