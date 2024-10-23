Новости

Женский форум'24
Бизнес на двоих: 7 простых, но важных правил
«Не бойтесь следовать за своей мечтой». Анна Вапняр – об истории развития ателье-кондитерской TOTI
«Быстрого успеха не бывает». 5 советов Елены Савенковой – о том, как торговать на маркетплейсах
Все материалы сюжета

Сбер ожидает повышения ставки до 21%

Банк России будет действовать более решительно, на октябрьском заседании ЦБ может повысить ключевую ставку с 19% до 21%, пишет РБК со ссылкой на аналитиков SberCIB Investment Research.

Аналитики SberCIB Investment Research считают, что 25 октября Банк России повысит ключевую ставку сразу на 2 п.п. до 21%.

Среди причин эксперты назвали рост планов расходов Минфина на этот год, более высокие тепы потребительских цен, значительный рост инфляционных ожиданий в октябре. Так, потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4%. Выросли и инфляционные ожидания производителей. При этом темпы роста кредитования, несмотря на рост ключевой ставки, замедляются незначительно. По данным Банка России, прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил 2%, у физических лиц – 1,1%.

Читайте также:

Рост вкладов может стать проблемой для банков
21 октября 2024
«Никто не сомневается, что ключевую ставку повысят»
21 октября 2024

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ЦБ  продолжит поднимать ставку до 21% в этом году, а ее постепенное снижение начнется во втором полугодии 2025 года. При этом отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро.

«В том, что ставку опять повысят, сомнения не осталось ни у кого»,  – пишут аналитики БКС Мир инвестиций. Единственный вопрос – каким будет шаг повышения ставки? Они приводят данные опроса 27 макроэкономистов, которые накануне опубликовал ЦБ, согласно которому в октябре-декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 20%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (49)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Ответ на турбулентность. Почему важна система непрерывных улучшений
Марина Седых: «Чтобы бизнес рос, нужно стандартизировать управленческие практики»
Во всем виноват HR?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес