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Госдума предложила зафиксировать параметры налоговой системы до 2030 года

Комитет по бюджету консолидировал замечания и предложения к проекту бюджета. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ в информационной базе нижней палаты парламента.

В числе предложений – пересмотр налоговых льгот, дополнительные средства новым регионам и стабилизация фискальной политики до 2030 года.

Накануне профильный комитет рекомендовал проект федерального бюджета к принятию в первом чтении.

В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей (+11,6 % к 2024 году). В последующие годы продолжится умеренный рост доходов федерального бюджета. Прогнозируется также увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн рублей, 44 трлн рублей и 45,9 трлн руб. в 2025–2027 годах соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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