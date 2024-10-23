Только 488 самозанятых Иркутской области направляют взносы в пенсионный фонд

Это 0,3% от общего числа участников специального налогового режима.

На середину 2024 года в регионе зарегистрировано 145 тысяч самозанятых. Из них лишь 488 человек отправляют взносы для формирования будущей пенсии – это 0,3%. Такие данные приводят в пресс-службе Социального фонда России.

В 2024 году минимальный размер страховых взносов составляет 50 798,88 рублей. При уплате взносов в таком размере будет сформированы 1,037 ИПК и 1 год страхового стажа.

Напомним, что специальный налоговый режим для самозанятых граждан позволяет вести легальную предпринимательскую деятельность и дает большую свободу действий.