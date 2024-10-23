В стратегию развития Иркутской области включены 23 инвестиционных проекта

Объем инвестиций в них составил 2,5 трлн рублей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с докладом на первом заседании совета по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации РФ, посвященном актуальным вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

Глава Приангарья сообщил, что на сегодняшний день в стратегию социально-экономического развития СФО включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области с объемом инвестиций 2,5 трлн рублей.

На предприятиях планируется создать более 35 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

В частности, это целлюлозно-картонный комбинат, запущенный в этом году в Усть-Илимске. Завод полимеров в Усть-Куте Иркутской нефтяной компании, строительство которого планируется завершить в первом квартале 2025 года. На этот же срок запланировано завершение строительства единого промышленного комплекса в Тайшетском районе, состоящего из алюминиевого завода и анодной фабрики. Это позволит компании полностью отказаться от импортного сырья, а тайшетский алюминий будет активно использоваться в машиностроении, авиа- и космической отрасли.