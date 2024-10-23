Игорь Кобзев обратился к сенаторам с предложением поддержать разработку мастер-планов городов Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с докладом на первом заседании совета по вопросам развития Сибири при председателе Совета Федерации РФ, посвященном актуальным вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

Глава региона подчеркнул, что развитие муниципалитетов, где реализуют крупные инвестиционные проекты, – одна из ключевых задач, решение которой позволит привлечь в эти территории квалифицированные кадры, необходимые для реализации проектов.

– По поручению президента России разворачивается работа по мастер-планированию городов страны. Иркутская область готова стать активным участником этого процесса. В регионе уже разрабатываются мастер-планы нескольких крупных городов промышленного и туристического профиля. Эти проекты позволят не только интегрировать местные инициативы в федеральные программы, но и решить многие системные проблемы, с которыми сталкиваются наши муниципалитеты, – сказал Игорь Кобзев.

Отдельно губернатор остановился на вопросе включения Братска в перечень опорных населенных пунктов.

– Братск – очень важный для страны город, в котором производится алюминий, целлюлоза и многое другое. Мы будем прилагать максимум усилий для включения Братска в список городов, по которым будут разработаны мастер-планы. Также регионы заинтересованы в ускорении разработки на федеральном уровне законодательных норм, регулирующих подготовку мастер-планов и их учет в развитии городов. Сейчас важно, чтобы лучшие наработки и практический опыт был доступен всем территориям, которые занимаются этими вопросами, – сказал глава Приангарья.