Эксперты по туризму побывали с рабочим визитом в Усть-Куте

Участники проекта «БАМ туристический», приуроченного к 50-летию Байкало-Амурской магистрали, посетили Усть-Кут и оценили туристический потенциал города и района.

Эксперты побывали в Усть-Куте в рамках межрегионального форума-штаба «БАМ туристический». Гости города посетили краеведческий музей, побывали на обзорной экскурсии по Усть-Куту и Иркутскому заводу полимеров. Также члены делегации приняли участие в круглом столе, посвященном развитию туристического потенциала территорий, по которым проходит Байкало-Амурская магистраль, увидели премьеру спектакля о бамовцах «Зинуля», которая состоялась при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

В частности, на Иркутском заводе полимеров члены делегации смогли своими глазами увидеть масштаб строительства предприятия, им рассказали о производственном цикле будущего завода, показали главные объекты. На круглом столе, соорганизатором которого выступила ИНК, участники встречи поделились опытом популяризации туризма в своих регионах, оценили потенциал Усть-Кута, обозначили перспективные направления развития местного туризма.

По мнению экспертов, точкой притяжения территории могут стать объекты промышленного туризма, в первую очередь – Иркутский завод полимеров, лечебно-оздоровительный туризм, единственный железнодорожный мост через Лену, местная кухня, природные памятники и т.д.

– Без Иркутской области БАМ невозможен. В Иркутской области он начинается. С точки зрения тризма наиболее интересные локации здесь – Братск и Усть-Кут. При вступлении в проект Иркутская область представила свой туристический потенциал, и особенно сильно свою позицию проявила Иркутская нефтяная компания, обозначив себя как одного из лидеров промышленного туризма вдоль БАМа. Нам очень интересна и открытость компании, и туристические возможности, которые представляет Усть-Кут. Город очень интересен, – сказал член общественного совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока Леонид Агафонов.

В числе других преимуществ Усть-Кута – удобная логистика: наличие своего аэропорта, аэропорты в соседних городах, а также комфортное для туристов расписание прибытия и отправления поездов.

– Для нас этот круглый стол – продолжение регулярных мероприятий Иркутской нефтяной компании, направленных на реализацию инвестиционного потенциала Усть-Кутского района. Развитие туристической инфраструктуры – одно из важных направлений мастер-плана Усть-Кутского района, которое позволит сделать город более современным, комфортным и безопасным для местных жителей, привлекательным для молодежи, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

«БАМ туристический» – крупнейший в России межрегиональный проект по развитию туризма. В нем участвуют все шесть регионов БАМа – Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, Амурская область, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край.

Его задача – продвижение образа БАМа не только как промышленного наследия страны, но и как уникального туристического направления, которое может быть интересным большому числу туристов и разным целевым аудиториям.