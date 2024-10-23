Рост промпроизводства на 3,9% ожидают в Иркутской области

В Иркутской области с начала 2024 года увеличились объемы промышленного производства. По итогам года индекс производства ожидается на уровне +3,9 % к показателю прошлого года. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.

По данным регионального министерства экономического развития и промышленности, рост показателей обусловлен прежде всего запуском новых мощностей в целлюлозно-бумажной и металлургической промышленностях, а также ростом добычи нефти и природного газа.

По итогам 2024 года ожидается увеличение валового регионального продукта, этот показатель оценивается в 2,9 трлн рублей, или +2,8 % к 2023 году. К 2027 году этот показатель прогнозируется на уровне 3,5 трлн рублей. Наибольшую долю в структуре ВРП по-прежнему будут занимать отрасли промышленного производства, за счет реализации инвестиционных проектов в газохимической, целлюлозно-бумажной и металлургической отраслях к 2027 году в структурном составе ВРП прогнозируется рост доли обрабатывающего производства.

В 2024-2025 годах прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал, который уже в этом году превысит один трлн рублей, что составит +1,8 %. Рост объема инвестиций связан с периодом активной стадии ряда инвестиционных проектов. Крупнейшие из них – запуск целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, увеличение объемов производства Тайшетского алюминиевого завода, запуск завода полимеров в Усть-Куте и другие