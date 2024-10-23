В Усть-Куте состоится форум устойчивого развития «Восточная Сибирь – территория будущего» при поддержке ИНК

В Усть-Куте 31 октября и 1 ноября состоится II форум устойчивого развития «Восточная Сибирь – территория будущего», который соберет более 250 участников Иркутской области. Организатор мероприятия – Иркутская нефтяная компания.

Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития северных территорий и поиска совместных решений. В этом году основная тема – вовлечение местных жителей в проекты устойчивого развития. Участники – активисты, общественники, волонтеры – вместе с экспертами обсудят способы влияния на этот процесс. Отдельное внимание будет уделено вопросам поддержки развития местного бизнеса, индивидуального предпринимательства и самозанятости. Спикерами выступят представители ИНК, бизнеса, мэры северных районов, социальные предприниматели, представители некоммерческих и бюджетных организаций.

В рамках мероприятия состоятся практические мастер-классы и семинары, где участники смогут отработать навыки составления бюджета проектов для участия в грантовых конкурсах и освоить основы проектной логики. Отдельная программа запланирована для школьников и студентов. Специалисты ИНК проведут мастер-классы по профориентации, развитию социальных сетей и бренда. Молодежный совет ИНК расскажет о возможностях для молодых специалистов в компании и организует квиз.

Площадками форума станут РКДЦ «Магистраль» и Молодежный центр БАМ. Вход свободный, необходима предварительная регистрация .