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Иркутская электросетевая компания в октябре подключила к электричеству 700 домов

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) усиленными темпами ведут работу по технологическому присоединению потребителей. В октябре специалисты подключили 700 объектов, что более чем в 2 раза превышает сентябрьские показатели. Всего с начала года энергетики подключили к энергосистеме свыше 7 тысяч потребителей.

Дополнительно принимаются необходимые меры, направленные на исправление энергокризисной ситуации в Иркутском и Шелеховском районах. Важно, что работы ведутся с учётом сохранения надёжности ранее подключенных потребителей и стабильной работы энергосистемы.

Одними из недавних подключенных объектов в Иркутском районе стали дома в селах Мамоны, Максимовщине и поселке Западный. В Шелеховском районе энергетики подключили к электросети жителей Большого луга, Веденщины и СНТ Металлург. 

В настоящее время компания ИЭСК и правительство Иркутской области решают проблему энергокризиса на юге региона и приступают к модернизации электросетевого хозяйства. В ближайшие два года пройдет реконструкция питающих центров и ситуация с технологическими присоединениями нормализуется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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