Каждый второй иркутянин считает, что не подвержен влиянию рекламы

Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой иркутянин. Данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Судя по результатам опроса, чаще всего под воздействием рекламы иркутяне покупают продукты питания (7%), косметику, парфюмерию, средства по уходу (6%) и бытовую технику (3%). По 2% респондентов отметили, что реклама побудила их к покупке гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии, по 1% – к приобретению автотоваров, одежды, обуви и билетов на культурные мероприятия.

Женщины под влиянием рекламы чаще мужчин покупают продукты питания, косметику и бытовую химию, а мужчины – отправляются за гаджетами и запчастями.

Каждый второй иркутянин (50%) считает, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только то, что ему необходимо. Чаще это утверждали мужчины (55% против 45% женщин).

Сниматься в рекламе и продвигать практически любой товар за вознаграждение согласился бы каждый седьмой иркутянин (15%). Каждый одиннадцатый (9%) готов рекламировать только качественный и полезный продукт. Женщины хотели бы участвовать в рекламе косметики, продуктов питания и предметов одежды, а мужчины – автомобилей и спортивных товаров.

Каждый четвертый иркутянин (25%) не стал бы сниматься в рекламных роликах: «Реклама – это не мое».

Какая реклама произвела наибольшее впечатление на иркутян? Согласно опросу, больше всего респондентам запомнилась реклама банка «Империал» (2%). По 1% отметили рекламу Mercedes, МТС, ВТБ, Coca-Cola, Snickers, сервисов Сбербанка, Ozon и Теле2.