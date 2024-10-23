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Детский сад в микрорайоне Иркутска Нижняя Лисиха готов на 95%

Трехэтажное здание рассчитано на 150 человек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска, в областном центре завершается возведение трехэтажного детского сада на 150 мест в микрорайоне Нижняя Лисиха. Готовность объекта – 95%.

– Сейчас завершаются отделочные работы, установка ограждения, благоустройство территории, монтаж фасада, наружного освещения. В ближайшее время закончат асфальтирование тротуаров и проездов, установят шесть теневых навесов на прогулочных площадках и малые архитектурные формы, – прокомментировал заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации города Евгений Харитонов.

На прилегающей территории высаживают живую изгородь из более чем 800 спирей.

Параллельно формируют педагогический состав. Новое учреждение дошкольного образования станет филиалом действующего детского сада №20 «Росинка».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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