Эн+ помогают в обустройстве мастерской для подростков с аутизмом

Иркутская творческая мастерская «Дом Синего Слона» - место, где таланты раскрываются, а общение становится проще.

В уютном кабинете «Дома Синего Слона» царит атмосфера творчества и вдохновения. Здесь подростки с расстройствами аутистического спектра обучаются ремесленным навыкам, создавая качественные фигурные свечи, душистое мыло, швейные изделия, бетонные кашпо, глиняные изделия и интерьерные картины.

Пространство мастерской – это не только место для развития творческих способностей, но и площадка для социализации, где ребята общаются со сверстниками и тьюторами.

Например, наш 12-летний студент Степа научился изготавливать свечи и мыло разных форм и ароматов. В мастерские приходит как на работу и к своему делу относится серьезно: все должно быть строго по технологической карте.

А, например, третьеклассник Тимофей обожает мастерские за возможность пообщаться со своими друзьями: творить в большой и веселой компании вдохновляет его на создание настоящих шедевров из глины и бетона. Для ребят с нарушениями коммуникации и социального взаимодействия, характерными чертами расстройств аутистического спектра, наши занятия оказывают терапевтический эффект.

Благодаря поддержке сотрудников компании Эн+, молодежного совета ООО «Торговый дом «ЕвроСибЭнерго»», в мастерской появились новые удобные стулья, которые сделали занятия подопечных еще более комфортными.

"Новые стулья - это не просто мебель, а шаг к созданию более комфортной и доступной среды для детей с аутизмом. Мастерская живет на вырученные средства от продажи изделий, пожертвования неравнодушных людей и грантовую поддержку, постоянного финансирования у "Дома Синего Слона" нет. Часто встает вопрос, на какие средства купить материалы на занятия или чем платить педагогам в следующем месяце. Что уж говорить, когда у нас есть возможность заняться благоустройством нашей мастерской, такой шанс мы никогда не упустим! В прошлом году неравнодушные люди помогли отремонтировать помещение и приобрести огромный шкаф, в котором мы можем безопасно хранить все заготовки. В этом году дорогие Эн+ приобрели для нас удобные стулья. Мы – счастливы!", – поделилась директор мастерской Дарья Бабкина.