Новости

Женский форум'24
Бизнес на двоих: 7 простых, но важных правил
«Не бойтесь следовать за своей мечтой». Анна Вапняр – об истории развития ателье-кондитерской TOTI
«Быстрого успеха не бывает». 5 советов Елены Савенковой – о том, как торговать на маркетплейсах
Все материалы сюжета

Майнер из Иркутской области пытался уйти от ответственности, переписав все имущество на супругу

Читайте также:

Нормы по майнингу вошли в проект о фондах целевого капитала НКО
22 октября 2024
Пожар произошел в гаражном боксе в Иркутске из-за майнингового оборудования
10 октября 2024

Суд признал брачный договор ничтожным и отправил на торги автомобиль, нежилое помещение, телевизоры, стиральную машину диван и встроенный кухонный гарнитур. Об этом рассказали в ГУФССП Иркутской области.

Житель Маркова избавлялся от собственности, пока судился с Иркутской энергосбытовой компанией. Когда к приставам пришел документ о взыскании задолженности в 550 тыс. рублей, то криптопредприниматель предоставил брачный договор, согласно которому взыскивать с него было нечего.

«Суд решил признать брачный договор недействительной сделкой, применить последствия недействительности сделки путем прекращения единоличной собственности супруги на автомобиль, нежилое помещение, телевизоры, стиральную машину диван и встроенный кухонный гарнитур», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (332)


Реклама на сайте

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Ответ на турбулентность. Почему важна система непрерывных улучшений
Марина Седых: «Чтобы бизнес рос, нужно стандартизировать управленческие практики»
Во всем виноват HR?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес