Майнер из Иркутской области пытался уйти от ответственности, переписав все имущество на супругу

Суд признал брачный договор ничтожным и отправил на торги автомобиль, нежилое помещение, телевизоры, стиральную машину диван и встроенный кухонный гарнитур. Об этом рассказали в ГУФССП Иркутской области.

Житель Маркова избавлялся от собственности, пока судился с Иркутской энергосбытовой компанией. Когда к приставам пришел документ о взыскании задолженности в 550 тыс. рублей, то криптопредприниматель предоставил брачный договор, согласно которому взыскивать с него было нечего.

«Суд решил признать брачный договор недействительной сделкой, применить последствия недействительности сделки путем прекращения единоличной собственности супруги на автомобиль, нежилое помещение, телевизоры, стиральную машину диван и встроенный кухонный гарнитур», – говорится в сообщении.