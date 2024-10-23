Дополнительной выработки на входящих в Эн+ ГЭС с начала года хватило бы на полную зарядку всех электромобилей в России

Специалисты Эн+ подсчитали величину дополнительной выработки на четырех ГЭС энергохолдинга: Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Красноярской за 9 месяцев 2024 года. Эти показатели приближаются к 2 млрд кВт*ч и достигнуты за счет модернизации станций. Выработанной энергии хватило бы для полной зарядки всех электромобилей России. это то, на сколько больше энергии выработано за счет модернизации и программы новая энергия на всех ГЭС.

Дополнительная выработка на входящих в энергохолдинг ГЭС образуется благодаря модернизации оборудования в рамках программы "Новая энергия". С начала года она составила 1 928 346 МВт*ч. Постоянное обновление агрегатов и замена рабочих колес позволяют ГЭС вырабатывать больше «зеленой» энергии при том же объеме пропускаемой через гидротурбины ГЭС воды. С момента своего запуска программа «Новая энергия» позволила дополнительно выработать более 20 млрд кВт*ч электроэнергии. Такой эффект сопоставим со строительством новой крупной ГЭС мощностью 300-400 МВт.

Дополнительной выработки с начала 2024 года по подсчетам энергетиков хватило бы для однократной полной зарядки 10,7 млн электромобилей при средней емкости батареи 24 кВтч и скорости зарядки в 7,5 часов. В России зарегистрировано порядка 40 тыс. электромобилей, значит каждый из них можно зарядить примерно 250 раз.

После завершения программы «Новая энергия» сибирские ГЭС будут соответствовать лучшим мировым показателям, причем это техническое перевооружение на 95% достигается отечественными комплектующими.