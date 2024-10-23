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Предприниматели Иркутской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес»

Стартовала заявочная кампания на всероссийский конкурс социально ответственных инициатив предпринимателей и НКО «Мой добрый бизнес». Его организатором выступает Минэкономразвития.

Заявки принимаются до 18 ноября.

– Конкурс проходит в 10-й раз. «Мой добрый бизнес» отражает эволюцию социальной ответственности российских предпринимателей. Десять лет назад начинали с нескольких номинаций и небольшого числа конкурсантов. С каждым годом их количество растет, расширяются сферы, в которых работают социальные предприниматели и НКО. В этом году мы обновили список номинаций для малого бизнеса, самозанятых и СОНКО, а также по запросу компаний крупного и среднего бизнеса учредили для них отдельный трек по взаимодействию с социально ответственными предприятиями и НКО, – отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В этом году сохранятся постоянные специальные номинации от ассоциации «Народные художественные промыслы» и АО «Российский экспортный центр». Предусмотрены также и специальные номинации: «Добрый малый» – для лучших социальных практик в малых городах и населенных пунктах и «Культурный код» – для проектов и программ в культурно-просветительской сфере, а также в сфере здорового образа жизни, физической культуры, спорта и социального туризма.

Для участия социальным предпринимателям и СОНКО необходимо ознакомиться с Положением о проведении конкурса, затем подать заявку на официальном сайте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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