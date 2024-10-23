Новых лимитов по программам льготной ипотеки надолго не хватит

Новых лимитов на сумму 140,1 млрд рублей каким-то участникам рынка хватит на месяц, каким-то на два, считают опрошенные изданием Lenta.ru эксперты.

Выделенных компанией «Дом.РФ» 140,1 миллиарда рублей банкам на реализацию семейной ипотеки хватит одним банкам на месяц, другим, возможно, на два, считает главный эксперт «Русипотека» Сергей Гордейко. В дальнейшем, успокаивает собеседник, ситуация повторится, но возможны задержки. Лимиты заканчиваются быстро. На этом фоне сейчас банки замедляют поток, чтобы избежать ситуации остановки кредитования по данной программе с господдержкой.

«Ужесточение к условиям выдачи кредитов в рамках семейной ипотеки – массовое явление. Семейная ипотека – ведущая программа и занимает свыше 30 процентов в количестве выданных ипотечных кредитов в настоящее время. Бюджетные расходы прямо зависят от размера ключевой ставки. Без пересмотра денежно-кредитной политики будут сохраняться существенная зависимость строительной отрасли от программы и нервозность от ожидания перспектив окончания лимитов кредитования, выделения новых лимитов, возможного изменения условий», – считает Гордейко.

Ранее в Минфине заявили о том, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до ноября. В распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков.