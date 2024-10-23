Ингосстрах Банк повысил ставки по специальному вкладу «Инго Выгода» для посетителей Банки.ру

Ингосстрах Банк на 1,3 процентного пункта увеличил ставку по вкладу «Инго Выгода», запущенному совместно с маркетплейсом Банки.ру.

Теперь максимальный доход по вкладу « Инго Выгода» составляет 21,4% годовых при оформлении на 6 месяцев. Для депозитов сроками в 3 месяца и 1 год сохраняются ставки 18,5% и 20,5% годовых соответственно. Разместить во вклад можно сумму от 50 000 рублей.

Воспользоваться вкладом «Инго Выгода» могут клиенты, которые последние 90 дней не имели вкладов или накопительных счетов в Ингосстрах Банке. Продукт предлагается без опций пополнения и снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Дополнительную выгоду до 1% годовых от суммы срочных вкладов до 2 млн рублей можно получить при оформлении подписки «Инго Плюс». Выгода доступна при покупках по картам Ингосстрах Банка от 30 000 рублей в месяц и начисляется на бонусный счет программы лояльности.