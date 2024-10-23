В 1,5 раза чаще выезжать в Европу в бархатный сезон стали жители Прибайкалья

Самыми популярными странами для посещения туристами из Иркутской области стали Таиланд, Китай и Турция – здесь в бархатный сезон отдохнули 38% всех выезжавших из региона за рубеж. Лидеры по стране – Турция, Абхазия и Казахстан, в которые в сентябре – первой половине октября отправились 59% соотечественников. В сравнении с показателями 2023 года у россиян выросла вполовину популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. К таким выводам пришло совместное исследование МегаФона и сервиса покупки авиа- и железнодорожных билетов «Купи билет».

За первую половину осени туристический поток из Прибайкалья за границу вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост показали страны Европы, куда число поездок увеличилось в 1,5 раза. Лидером европейского направления стала Хорватия – в бывшей югославской республике побывало в шесть раз больше жителей региона. На втором месте Северная Македония, куда иркутяне направлялись вдвое чаще, чем в прошлый бархатный сезон. На третьем месте Франция с ростом в 72%.

В Юго-Восточной Азии побывало на 26% больше туристов из Прибайкалья. Заметнее всего выросло число поездок во Вьетнам (на 100%), в Китай (76%) и в Японию (22%).

На уровне всей страны за это же время турпоток вырос на 13%. Самым популярным направлением бархатного сезона остается Турция, ее посещаемость россиянами увеличилась на 15%, а средняя цена билета выросла на 14%. На турецких курортах отдыхал каждый третий россиянин.

Абхазия занимает вторую строчку по посещаемости, а тройку лидеров замыкает Казахстан. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Беларусь (популярность этого направления выросла на 19%) и Грузия (17%).

Наибольший прирост турпотока (48%) демонстрируют страны Азии. Доля азиатских стран среди путешествий россиян составила 14% от общего числа. Чаще всего посещали Китай, Таиланд и Японию. А наибольший рост продемонстрировали Вьетнам (135%), Гонконг (96%) и Япония (95%).

Любопытно, что цены на авиабилеты на данные направления в целом сохранились на прежнем уровне либо упали на 3-40% в зависимости от страны. Исключение — Таиланд, куда билеты подорожали на 17% по сравнению с сентябрем-октябрем прошлого года.

Количество поездок россиян на африканский континент выросло на 16%. Как и годом ранее, самые популярные для отдыха страны на континенте – Египет, Тунис и Марокко.

В страны Ближнего и Среднего Востока российские туристы стали летать на 13% больше, лидером в этом направлении остается Турция, второе и третье место по популярности занимают Объединенные Арабские Эмираты (19%) и Иран (-4%). При этом наибольший рост продемонстрировала Саудовская Аравия (42%).

Небольшой прирост популярности у российских туристов продемонстрировала Европа. Общий поток вырос на 13%. Чаще всего россияне посещали Германию, Италию и Румынию. А интенсивнее всего турпоток рос в Северную Македонию (48%), Румынию (42%) и Венгрию (41%).

Южная Америка не продемонстрировала существенного роста в целом, однако по посещаемости в лидерах Аргентина, Бразилия и Венесуэла. Северная Америка, наоборот, показала спад интереса, сюда летали на 24% меньше, чем годом ранее. Отрицательная динамика не коснулась Соединенных Штатов Америки, здесь прирост составил 14 %, а билеты подорожали на 15 %. Второе и третье по популярности место после США занимают Куба, это связано с наличием прямых перелетов из России, и Мексика.

Аналитики МегаФона зафиксировали небольшой рост поездок в страны Австралии и Океании. В среднем этот показатель увеличился на 17%, а чаще всего россияне посещали Австралию, Танзанию и Новую Зеландию.

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