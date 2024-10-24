Локальность, ностальгия, импортозамещение. Елена Дуберштейн – о ресторанном бизнесе и трендах в гастрономии

Как открыть ресторан в Иркутске, чтобы он не прогорел через полгода? Почему такие востребованные сейчас заведения с сибирской кухней в нашем городе можно пересчитать по пальцам? Каковы главные риски ресторатора в 2024 году? Об этом участникам Женского форума в Иркутске рассказала директор по развитию Ассоциации «Байкальская Виза» Елена Дуберштейн.

«Пора делиться опытом»

По словам Елены, «Байкальская Виза» уже 20 лет развивает гастрономию в Иркутске. Ежегодно рестораны Ассоциации входят в short-лист независимой ресторанной премии «WHERE TO EAT».

«Мы решили, что пора делиться опытом, – отметила Елена. – Мы часто наблюдаем, что из-за небольшого входа на этот рынок (для открытия точки общепита иногда достаточно несколько миллионов), этот бизнес кажется инвесторам легким и очень прибыльным. Часто бизнесмены даже не осознают с какими рисками и сложностями могут столкнуться».

«Локальность – в тренде»

Елена Дуберштейн перечислила основные современные тренды и тенденции в гастрономии. К ним относятся:

Локальная гастрономия : развитие гастротуризма;

: развитие гастротуризма; Тренд на ностальгию, возврат к истокам : блюда и напитки по старинным рецептам;

: блюда и напитки по старинным рецептам; Импортозамещение: расширение матрицы продуктов и напитков российского и регионального производства.

«По-прежнему актуальны азиатская кухня (китайская, вьетнамская, корейская, тайская). Прослеживается тренд Nikkei: это перуан-японская кухня: севиче, соус понзу и т.д. Есть интерес к кухне Ближнего Востока: Ливан, Израиль, Турция (фалафель, шакшука, ремесленный кофе и т.д)», – поделилась эксперт.

Елена Дуберштейн раскрыла и секреты успешной экономической модели небольшого ресторана. Обсудили с аудиторией, что важнее: концепция и продукт или локация? На примере известного в Иркутске ресторана «Охотников» разобрали, как развиваются рестораны-легенды, которые успешно работают на рынке 15-20 лет.

Мероприятие реализуется Центром «Мой бизнес» Иркутской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».