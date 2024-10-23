S7 объявила о распродаже авиабилетов

Она продлится два дня. Билеты будут продаваться со скидками до 50%.

S7 Airlines проводит распродажу авиабилетов. Она продлится с 00:00 23 октября до 23:59 24 октября 2024 года (по московскому времени). Путешественники могут приобрести билеты на рейсы с вылетами с 28 октября со скидками до 50%. В распродаже участвуют популярные туристические и курортные направления.

В период распродажи снижены цены на международные рейсы. Например, любителям отдыха в Азии доступны перелеты туда-обратно в Пекин из Владивостока, Иркутска и Новосибирска. Билеты в Шанхай из Иркутска также можно будет приобрести по сниженной стоимости. Путешественники смогут приобрести билеты по сниженным тарифам и в Казахстан: перелеты в Усть-Каменогорск доступны из Москвы и Новосибирска.

Жители Иркутска смогут отправится в Уфу за 12 298 рублей, в Читу – за 5 922 рублей и Якутск – за 8 150 рублей. Новосибирцы смогут полететь в Горно-Алтайск за 4 000 рублей, в Барнаул – за 2 200 и в Мирный – за 8 694 рублей.

Пассажиропоток в регион в последние годы активно растёт. По итогам 2023 года иркутский аэропорт показал максимальный прирост трафика (+44%) среди российских авиаузлов. Трафик аэропорта составил рекордные 3,787 млн человек, в 2022 году этот показатель составлял 2,63 млн человек. На начало апреля 2024 года трафик иркутского аэропорта составил 1 млн пассажиров, тогда как в 2023 году за этот же период было обслужено 764 тыс. пассажиров. Как отмечается с в сообщении воздушной гавани, сейчас индекс пассажиропотока в иркутском аэропорту продолжает расти. Ежедневно предприятие обслуживает около 10 тысяч человек.

По итогам пассажиропотока прошлого года международный аэропорт Иркутск в рейтинге аэропортов России занял 12 место, опередив при этом «Емельяново» (Красноярск) и «Курумоч» (Самара). Иркутский авиаузел считается крупнейшим сибирским аэропортом, где ежегодно авиагавань провожает и встречает более 3-х миллионов пассажиров.

Напомним, в настоящее время в Иркутске ведётся строительство временного терминала прилета для внутренних рейсов, который позволит разгрузить действующее здание аэровокзала, оставив в нём только вылетающих пассажиров и провожающих их людей. Терминал планировали сдать осенью 2024 года.