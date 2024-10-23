Депутаты Думы Иркутска, сотрудники городской администрации и энергетики обсудили вопросы теплоснабжения города

Сегодня состоялись депутатские слушания Думы Иркутска, в рамках которых рассмотрен вопрос состояния и развития системы теплоснабжения областного центра.

С докладом о ситуации выступил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Сергей Чертков. Он сообщил, что схема теплоснабжения разработана и утверждена в Министерстве энергетики РФ. Она действует, как и Генеральный план Иркутска, до 2043 года. В числе перспективных проектов предусмотрено возведение дополнительного теплоисточника на базе Ново-Иркутской ТЭЦ и строительство объекта генерации на правом берегу Ангары.

«При будущем проектировании новых мощностей в Правобережном округе рассматриваются разные варианты, в том числе газовой котельной. Общий объем инвестиций оценивается в 33 млрд рублей. Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит получить до 450 тысяч Гкал/ч к 2029 году. Вместе с тем, источники финансирования, направленные на достижение заявленных целей, отсутствуют» – отметил Сергей Чертков.

Приглашенный для совместного обсуждения вопроса генеральный директор «Байкальской энергетической компании» (БЭК) Олег Причко обратил внимание депутатов на актуальность проблемы, необходимость ее неотложного совместного решения, поскольку в сложившейся ситуации ввод новых мощностей возможен не ранее 2028 года.

– Компания изыскала возможности перспективной выдачи 100-110 Гкал/ч. Для этого впервые между БЭК и застройщиками заключен договор со множественностью участников, ведется работа над подписанием еще одного аналогичного документа. Вместе с тем, рост темпов строительства требует оперативных решений, поскольку оставшиеся резервы будут исчерпаны в 2026 году. Мы видим риск остановки строительной отрасли в г. Иркутске. Технических условий для выдачи мощности не будет, – Олег Причко, генеральный директор БЭК.

Как отметили участники дискуссии, одним из источников финансирования может стать получение инфраструктурного бюджетного кредита по опыту, полученному при строительстве теплового луча в Иркутске, либо различные государственные программы поддержки.

– Если сейчас ничего не сделать, город Иркутск перестанет что-либо строить после 2026 года. Строительный сектор активно работает, что способствует поддержанию смежных отраслей экономики, пополнению бюджета. Строить только в предместье Рабочее мы не можем, поэтому нам нужно привлечь внимание всех заинтересованных сторон, – председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

Изучив и обсудив складывающуюся ситуацию, мы приняли решение направить обращение в адрес губернатора Иркутской области, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также сенаторам от Иркутской области с предложением оказать содействие в поиске источников финансирования заявленных проектов. Кроме этого, планируется обратиться к председателю Правительства региона с предложением обсудить выходы из ситуации.