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Мошенник под видом работника госучреждения обманут предпринимателя из Братска на 3,3 млн рублей

63-летняя индивидуальный предприниматель из Падунского района Братска стала жертвой телефонных мошенников и лишилась крупной суммы. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Установлено, что две недели назад потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником государственного социального учреждения. Незнакомец пояснил, что при расчете ее пенсии якобы была допущена ошибка, а чтобы ее исправить, необходимо обратиться в отделение фонда по месту жительства.

Позже собеседник добавил, что мошенники получили доступ к личному кабинету братчанки на «Госуслугах» и банковским счетам, поэтому все деньги нужно срочно поместить в «безопасную ячейку». Доверившись звонившему, предприниматель обналичила 3,3 млн рублей и перечислила их по указанным аферистами банковским реквизитам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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