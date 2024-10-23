В Иркутске жителя Тюмени увезли в лес и заставили оформить кредит на 400 тыс. рублей

42-летний житель Тюмени, который находился в Иркутске с рабочим визитом, стал жертвой преступников. Инцидент случился в ночное время, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Известно, что к гостю города на улице Октябрьской Революции подъехал автомобиль. Водитель представился таксистом и предложил подвезти мужчину до гостиницы. По дороге потерпевший уснул, а когда проснулся, увидел, что находится в лесу.

«В этот момент трое неизвестных, угрожая ножом, потребовали от него деньги. Поскольку у потерпевшего не было запрашиваемой суммы, ему пришлось оформить онлайн-кредит в размере свыше 400 тысяч рублей и перевести средства на указанные счета. После этого незнакомцы высадили его в микрорайоне Солнечный Иркутска и скрылись», – говорится в сообщении.

В течение нескольких часов удалось найти подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые мужчины в возрасте от 22 до 25 лет. Сейчас они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», его расследование продолжается.