Первые туристические объекты «Байкальской слободы» появится в Приангарье в 2029 году

Проект «Волшебный Байкал» реализуют в Приангарье в рамках федеральной программы «Пять морей и озеро Байкал». В него включено две локации – туристская территория «Байкальская слобода» около поселка Тальцы и особая экономическая зона «Ворота Байкала». Когда появятся первые туристические объекты, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Согласно мастер-плану развития туристской территории "Байкальская Слобода", первые туристические объекты должны появиться в 2029 году. В настоящее время основные усилия направлены на строительство обеспечивающей инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Запланированы берегоукрепление реки Ангары, создание набережной и причальных сооружений для яхтенной инфраструктуры, обустройство электроснабжения, водоснабжения с артезианскими скважинами, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, а также автомобильных дорог.

Мастер план «Байкальская слобода» разработан АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержден в сентябре 2023 года. На площади 330 га до 2035 года планируется создание современного курорта полного цикла на 3500 мест. Появится до 5000 новых рабочих мест.

В ОЭЗ «Ворота Байкала» в активной стадии строительства находятся такие объекты обеспечивающей инфраструктуры, как сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Дополнительное финансирование необходимо на развитие улично-дорожной сети и мест парковки, берегоукрепление, причальную инфраструктуру, набережную и комплексное благоустройство.

«Для Иркутской области проект «Волшебный Байкал» имеет стратегическое значение. Сейчас наша главная задача – своевременное строительство обеспечивающей инфраструктуры. Поэтому прорабатываем возможность привлечения средств из разных федеральных программ», – резюмировал губернатор Игорь Кобзев.