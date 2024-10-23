В Иркутске нашли автомобиль Land Rover, похищенный в Великобритании

Сотрудники полиции обнаружили в Иркутске автомобиль Land Rover Discovery Sport, который был похищен в Англии и находился в международном розыске. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что во время регистрации транспорта в органах ГАИ, на котором были установлены иностранные государственные регистрационные знаки, инспектор усомнился в законности нахождения машины на территории России.

«Проявив бдительность, сотрудники полиции инициировали проверку транспортного средства. Работники регионального подразделения Интерпола подтвердили, что автомобиль был похищен у жителя Великобритании. Правоохранительными органами Соединенного Королевства по данному факту возбуждено уголовное дело, а сам автомобиль объявлен в розыск по каналам Интерпола», – говорится в сообщении.

Автотехническая экспертиза, проведенная в Иркутске, показала, что идентификационные номера кузова и двигателя автомобиля не изменялись и являются оригинальными. В настоящий момент налажено взаимодействие с правоохранительными органами Великобритании по линии Интерпола. Автомобиль помещен на арест-площадку для последующего возврата законному владельцу.