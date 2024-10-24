ВТБ переходит на отечественные принтеры

В рамках политики импортозамещения ВТБ переходит на использование отечественных принтеров. Первые устройства уже используются в офисах банк.

Первыми принтерами от отечественного производителя уже оборудованы точки по выдаче банковских карт иностранным гражданам на международном финансово-экономическом форуме БРИКС-2024, который проходит 22-24 октября в Казани.

«Вопрос перехода к российским решениям – будь то офисная техника, программное обеспечение или серверное оборудование – сейчас один из ключевых: как для банка, так и для любой отечественной корпорации масштабов одного из крупнейших банков страны. Отечественными принтерами мы планируем постепенно замещать используемые сегодня зарубежные устройства во всей сети отделений и офисов. Кроме того, использование банком продукции российских производителей способствует развитию отечественной промышленности в целом. Решения постоянно совершенствуются, исходя из потребностей ключевых заказчиков», – отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока – старший вице-президент ВТБ.