Иркутская область вошла в двадцатку регионов России с наибольшей долей вахтовых вакансий

Аналитики hh.ru проанализировали какие регионы России могут претендовать на звание «самых вахтовых» по итогам третьего квартала 2024 года, и как изменился спрос на вахтовых работников по сравнению с прошлым годом.

В третьем квартале 2024 года в России было открыто 317 тыс. вакансий с вахтовым методом работы, и это 9,5% от всех предложений о работе в стране. Однако, есть регионы, где доля таких вакансий на порядок выше. Лидером по этому параметру оказалась Чукотская АО, где почти половина открытых вакансий предполагает вахтовую занятость (45%), близко к ней Еврейская АО (42%), Забайкальский край (41%), Магаданская область (38%) и Ненецкий АО (37%). А реже всего отправиться на вахту предлагают соискателям из Москвы и Санкт-Петербурга (лишь по 2% – вахтовые вакансии), Московской области (5%) и Республики Татарстан (6%).

Иркутская область оказалась на 11-й позиции в топе вахтовых регионов России, здесь почти треть предложений предполагают подобную занятость (27% от всех в регионе 3-м квартале 2024).

При этом спрос на вахтовиков продолжает расти: количество вакансий в Приангарье в третьем квартале 2024 выросло на +25% относительно аналогичного периода прошлого года (в целом по РФ на +27%).

Работодатели, нанимающие сотрудников на вахту, больше всего нуждаются в водителях (19,2% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), разнорабочих (9,9%), сварщиках (8,4%), машинистах (7,5%), упаковщиках и комплектовщиках (6,2%), слесарях (3,5%), электромонтажниках (3,2%), монтажниках (2,9%), токарях (2,6%), прорабах и инженерах ПТО (по 2,0%), продавцах и поварах (по 1,6%), автослесарях и автомеханиках (1,4%), кладовщиках (1,2%), малярах и штукатурах (1,1%), охранниках, инженерах-механиках (по 1,0%), а также в геодезистах (0,9%).

Медиана зарплатных предложений в вахтовых вакансиях, открытых в третьем квартале в Иркутской области, достигла 154 600 рублей, и по сравнению с началом года (1 кв. 2024) она выросла на 4%.