Иркутяне стали чаще покупать молочные продукты, яйца и товары для питомцев

Розничная сеть «Слата» представила информацию о динамике розничных цен в торговой сети – «Индекс цен «Слата» в городах Иркутск, Ангарск, Братск в сравнении с официальными данными Росстата. Отличительно то, что россияне стали больше приобретать молочной продукции, яиц, а также не экономят на домашних питомцах.

«Ежеквартально мы делаем анализ минимальной социальной корзины: смотрим, какая стоимость была в сети «Слата» на основные продукты в сравнении с данными Иркутскстата. А также отмечаем ключевые тренды покупательского спроса и предложений на рынке. Если сравнить стоимость корзины за 3-й квартал 2024-го в «Слате» с данными Иркутскстата, то можно отметить, что набор продуктов в «Слате» по цене был в среднем ниже набора Иркутскстата на 7,3%», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Согласно анализу минимальных розничных цен на социально значимые товары, наиболее заметное снижение цен в «Слате» зафиксировано в 3-м квартале на некоторые овощи и фрукты. К примеру, капуста подешевела на 23%, морковь на 31%, яблоки на 47%, сыр на 32%, сахар на 5%, рыба свежемороженая на 46%. Причина – сезонные урожаи и акции от поставщиков.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Иркутскстате за 3-й квартал 2024 года Стоимость минимальной продуктовой корзины в ТС «Слата» за 3-й квартал 2024 года (доля от Иркутскстата) Город 2024 год (руб.) Доля (%) Иркутск 6979 100 Ангарск 6875,2 100 Братск 7304,4 100 Город 2024 год (руб.) Доля (%) Иркутск 6543,4 93,8 Ангарск 6541,3 95,1 Братск 6533,2 89,4

Акцент на молочку

В 3-м квартале этого года лидерство по приросту продаж в натуральном выражении сохранили категории «Молочный» (+11,0%), «Мясной» (+11,6%), «Бакалея» (+9,6%), «Кондитерский» (+8,6%).

В сети подчеркнули, что на протяжении всего года молочная полка прирастает в продажах. Особенно это заметно в категориях «Традиционная молочная продукция», «Сыры» и «Йогурты». В 3-м квартале сопоставимые продажи увеличились на +18,6%. Однако специалисты отметили, что обозначился тренд на ограничения в производстве молочной продукции, который проявит себя в четвертом квартале и далее.

«Дефицит не носит глобальный характер, но в той или иной степени повлиял на большинство производителей, вынуждая вводить ограничения в выпуске отдельных видов товаров. Рост потребления молочных продуктов опережает рост производственных мощностей по мере внедрения систем контроля за всей цепочной производства (система «Честный знак»). Стало невозможным проводить частичное замещение животных жиров на растительные, чем ранее могли пользоваться отдельные небольшие производители. Сеть сбалансировала поставки с помощью альтернативных предложений от иных поставщиков», – пояснил заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Сергей Дорохов.

Переход на более дешевый белок

В «Мясном гастрономе» основным драйвером роста натуральных продаж стали яйца (+13,2%), а также активное развитие в 2024 году направления мясных деликатесов и охлажденной мясной продукции. Так, рост в 3-м квартале составил +69% в штуках к аналогичному периоду 2023 года. Рост спроса сеть «Слата» обеспечила за счет расширения предложений «Мясного гастронома» в 54 супермаркетах.

Батончики вытесняют плиточный шоколад

С начала 2024 года цены на какао-бобы побили исторический рекорд, установленный 47 лет назад.

«Торговая сеть «Слата» максимально сдерживает цены на шоколадную продукцию. Средний рост цен составил 20 - 25%. При этом розничная цена в 3-м квартале выросла не более чем на 6% относительно 2-го квартала. Сеть супермаркетов придерживается стратегии ценообразования EDLP – комфортные цены каждый день» – отметил Сергей Дорохов.

Стоит отметить рост спроса на шоколадные батончики (+11%) к 2023 году в натуральном выражении, которые подорожали не значительно – в среднем до 4%. Очевидно, покупатель замещает растущую в цене шоколадную плитку и конфеты – шоколадными батончиками. Как и за 9 месяцев текущего года, на 27% выросло потребление протеиновых батончиков, пирожных и печенья.

«Дорогие друзья» – рост трат на питомцев

За последний год ассортимент товаров для животных в российском ретейле увеличился на 8,8% (источник: NielsenIQ «Тренды зоорынка 2024»). Это изменение стало самым заметным среди продуктовых категорий FMCG. Россияне желают баловать своих собак и кошек и готовы тратить все больше на их питание, лакомства и уход. Одна из причин расширения ассортимента – активный запуск новинок и усиление локальных брендов, что особенно заметно в категориях кормов для питомцев. Торговая сеть «Слата» также отметила существенный прирост (+32%) в штучном выражении. В первую очередь рост категории в торговой сети в 2024 году обеспечен увеличением доли маркетинговых акций до 50%.