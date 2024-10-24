Глава Ростеха допустил остановку экспорта из-за высокой ключевой ставки

Консервативная финансовая политика в РФ способна привести к стагфляции, Ростех может остановить экспорт высокотехнологичной продукции из-за высокой ключевой ставки, передает РБК заявление главы госкорпорации Сергея Чемезова в ходе заседания Совфеда.

«Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции. Этот термин, может быть, не всем знаком, он не так часто применяется. Стагфляция — это когда одновременно падает и производство, и потребление. Но при этом растет большими темпами инфляция, — сказал он, уточнив, что результатом такой политики является рост цен и уровня безработицы. — К сожалению, мы к этому можем прийти. Это, в общем-то, не так часто в экономике бывает, но примеры такие есть».

Чемезов назвал рекордным уровень ключевой ставки ЦБ. По его словам, предприятиям невыгодно пользоваться заемными средствами.

«Если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас большинство предприятий станут банкротами», — подчеркнул глава Ростеха.

Он добавил, что на данный момент сокращается экспорт продукции госкорпорации.

«Если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30–40%. Оставшиеся средства, для того чтобы произвести эту продукцию, необходимо брать в кредит. А при такой процентной ставке вся прибыль, которую мы предусматриваем, съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку», — отметил Чемезов.

По его словам, сегодня стоит вопрос либо прекращения экспорта самолетов, средств ПВО, кораблей и другой высокотехнологичной продукции «Ростеха», либо «необходимо что-то предпринимать».

Темпы роста кредитования, несмотря на рост ключевой ставки, замедляются незначительно. По данным Банка России, прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора в сентябре (месяц к месяцу) составил 2%, у физических лиц – 1,1%.

Напомним, аналитики Сбера ожидают повышения ставки до 21%. По их мнению, Банк России будет действовать более решительно на октябрьском заседании. Среди причин аналитики назвали рост планов расходов Минфина на этот год, более высокие темпы потребительских цен, значительный рост инфляционных ожиданий в октябре. Так, потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4%. При этом темпы роста кредитования, несмотря на рост ключевой ставки, замедляются незначительно. Прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил 2%, у физических лиц – 1,1%.