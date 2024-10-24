Эн+ ждет студентов и школьников на днях компании в ИРНИТУ

29 и 30 октября в Иркутском национальном техническом исследовательском университете российский энергохолдинг Эн+ познакомит студентов и школьников с работой различных направлений деятельности компании.

Дни Эн+ в ИРНИТУ – это знакомство будущих абитуриентов и студентов с деятельностью крупнейшего мирового производителя возобновляемой энергии, возможности для своего развития в компании и помощь с выбором будущей профессии не только в энергетике, ведь в холдинге Эн+ более 3000 профессий.

Участников ожидают два дня насыщенной программы: карьерные и профориентационные консультации, мастер-классы и общение с топ-менеджерами компании, встречи с выпускниками ИРНИТУ, которые уже работают в Эн+. С помощью представителей молодежных советов группы Эн+ студенты и старшеклассники смогут оценить свой лидерский потенциал; познакомиться с экологическими и волонтерскими проектами Эн+ и даже записаться на экскурсию на Иркутскую ГЭС и другие энергетические объекты. Помимо этого, в программе интеллектуальные игры и розыгрыши призов.

Подробная программа и форма для регистрации на сайте Дни Эн+ в ИРНИТУ.