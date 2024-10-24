Новости

Ключевая ставка
Глава Ростеха допустил остановку экспорта из-за высокой ключевой ставки
Сбер ожидает повышения ставки до 21%
Костин ожидает повышения ключевой ставки до 21% в этом году
Все материалы сюжета

Недельная инфляция в России ускорилась

В России с 15 по 21 октября рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 21 октября уменьшилась до 8,46% с отметки 8,47%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 21 октября потребительские цены выросли на 6,27%, с начала месяца — на 0,46%.

Читайте также:

В России обсуждают запрет продажи табачной продукции родившимся после 31 декабря 2009 года
24 октября 2024
Иркутяне стали чаще покупать молочные продукты, яйца и товары для питомцев
24 октября 2024

В эту пятницу, 25 октября, Банк России примет решение об уровне ключевой ставки. Консенсус-прогноз предполагает, что ее в очередной раз повысят на 1 процентный пункт — до 20%.

В тоже время аналитики Сбера ожидают повышения ставки до 21%. По их мнению, Банк России будет действовать более решительно на октябрьском заседании. Среди причин аналитики назвали рост планов расходов Минфина на этот год, более высокие темпы потребительских цен, значительный рост инфляционных ожиданий в октябре. Так, потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4%. При этом темпы роста кредитования, несмотря на рост ключевой ставки, замедляются незначительно. Прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил 2%, у физических лиц – 1,1%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1578)


Реклама на сайте

Женский форум'24
Локальность, ностальгия, импортозамещение. Елена Дуберштейн – о ресторанном бизнесе и трендах в гастрономии
Бизнес на двоих: 7 простых, но важных правил
«Не бойтесь следовать за своей мечтой». Анна Вапняр – об истории развития ателье-кондитерской TOTI
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес