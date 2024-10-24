Недельная инфляция в России ускорилась

В России с 15 по 21 октября рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 21 октября уменьшилась до 8,46% с отметки 8,47%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 21 октября потребительские цены выросли на 6,27%, с начала месяца — на 0,46%.

В эту пятницу, 25 октября, Банк России примет решение об уровне ключевой ставки. Консенсус-прогноз предполагает, что ее в очередной раз повысят на 1 процентный пункт — до 20%.

В тоже время аналитики Сбера ожидают повышения ставки до 21%. По их мнению, Банк России будет действовать более решительно на октябрьском заседании. Среди причин аналитики назвали рост планов расходов Минфина на этот год, более высокие темпы потребительских цен, значительный рост инфляционных ожиданий в октябре. Так, потребители ждут, что в этом году цены поднимутся на 13,4%. При этом темпы роста кредитования, несмотря на рост ключевой ставки, замедляются незначительно. Прирост корпоративного кредитного портфеля банковского сектора месяц к месяцу составил 2%, у физических лиц – 1,1%.