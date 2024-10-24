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Производство золота выросло в России на 3,4% с начала года

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При этом в сентябре показатель сократился на 7,4% к августу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Производство золота в России с января по сентябрь 2024 года выросло на 3,4%, по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. При этом в сентябре показатель сократился на 7,4% к августу.

Производство стального проката в январе – сентябре 2024 года снизилось на 6,7%, до 45,3 млн тонн, выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах за девять месяцев уменьшился на 6,6%, до 41,6 млн тонн.

Напомним, что по итогам минувшей недели цены на золото закрепились выше уровня 2700,15 долларов за тройскую унцию, прибавив 0,9% за день и почти 2,3% по сравнению с концом прошлой недели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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