ВТБ повысил ставки по ипотеке

Вслед за Сбером.

Теперь минимальная ставка по рыночным программам в ВТБ варьируется в пределах от 25,7% до 27,4%, сообщает ТАСС.

«Изменения коснулись в том числе комбинированных с госпрограммами кредитов. Клиенты, получившие решение банка до 23 октября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 30 октября включительно»,– говорится в сообщении ВТБ. Как отмечает ТАСС, ВТБ уже повышал ставку по ипотеке на прошлой неделе в рамках программ рефинансирования и для «вторички» — на 2,7 п. п., до 24,7–26,4%.

«Учитывая прогнозы по росту ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в пятницу, не исключаем новых шагов со стороны участников рынка», – сообщили в пресс-службе ВТБ.

Ранее о повышении ставок объявил Сбербанк. Ставки по рыночным ипотечным программам были повышены сразу на 3 п. п.. Минимальная ставка на вторичное жилье теперь составляет 24,6%, на первичное – 24,9%. Банк объяснил своё решение ростом доходности ОФЗ и ростом ключевой ставкой. Кроме того банк повысил первоначальный взнос до 50% по льготным ипотечным программам и объявил, что по всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях только до 1 ноября.