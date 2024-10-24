Хуснуллин: ипотеку с господдержкой не будут развивать до охлаждения инфляции

Власти предложат новые меры поддержки ипотеки в России, как только инфляция начнет снижаться, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, ипотеку с господдержкой не будут развивать до охлаждения инфляции.

Господин Хуснуллин отметил, что инфляция в строительстве выше, чем по стране. Конкретные показатели он не назвал. «Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Возможно, это будет улучшение ситуации по льготной»,— сказал вице-премьер на Московском международном жилищном конгрессе (цитата по «РИА Новости»).

На этой неделе правительство выделило почти 500 млрд руб. на льготные ипотечные программы.